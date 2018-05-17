İlki 2015 yılında “Edebiyat Özgürleştirir”, ikincisi ise geçtiğimiz yıl Eylül ve Ekim aylarında “Edebiyat Barıştırır” sloganlarıyla düzenlenen İzmir Edebiyat Festivali’nin üçüncüsü, 18-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kültürpark’taki etkinlik alanlarında düzenlenecek olan Edebiyat Festivali’nin bu yılki teması ise “Edebiyat Güzelleştirir” olacak.

ONUR KONUĞU TOPTAŞ

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve direktörlüğünü Haydar Ergülen’in üstlendiği festivalde Türkiye’den ve farklı ülkelerden katılımcılar, İzmirli edebiyatseverlerle panellerde, söyleşilerde, okumalarda, dinletilerde ve atölyelerde bir araya gelecek. Festival kapsamında tiyatro ve dinleti gibi etkinliklerin yanı sıra Hüsnü Arkan da bir konser verecek.

Türkiye’nin en önemli şair ve yazarlarını İzmirliler’le buluşturan Festival’in bu yılki Onur Konuğu, Türkçe’nin en önemli yazarlarından Hasan Ali Toptaş olacak. Toptaş, 18 Mayıs’taki açılışta ve 19 Mayıs’taki söyleşide İzmirli okurlarla buluşacak.

Türkiye’nin en önemli edebiyatçı- larını ağırlamanın yanı sıra her yıl çok sayıda yabancı yazar ve şairi de konuk eden Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali’nde bu yıl ABD, Çin, Tunus, Romanya, İtalya, Finlandiya, Almanya ve Belçika’dan konuklar yer alacak.

İlk gün programı

Şiir kürsüsü (Saat: 14.00-16.00)

Panel: Edebiyatla Güzelleşen Coğrafya Kaan Murat Yanık, Nilüfer Açıkalın, Gülşah Elikbank Yöneten: Gülşah Elikbank (Saat: 16.00-17.00)

Panel ve şiir akşamı Lea Kalenius(Finlandiya), Olli-Tekka Tennila(Finlandiya), Riitta Cankoçak (Saat: 17.15-18.30) Elçin Sevgi Suçin, Andrew Wessels(ABD), Nurduran Duman, Ming Di(Çin Halk Cumhuriyeti), Maria Grazia Calandrone(İtalya), Tudor Crezu(Romanya) (Saat: 19.00-20.30)

Konser: Hüsnü Arkan (Saat: 21.00)