Gümrük ve Ticaret Bakanlığından edinilen bilgiye göre, canlı ya da ölü hayvan ve bitki türleriyle bunlardan yapılmış ürünlerin yasa dışı ticaretini içeren "biyokaçakçılık" kapsamında geçen yıl çeşitli tür ve miktarda tohum, fidan, canlı hayvan ve hayvan derisi gümrüğe takıldı.
Gümrük Muhafaza ekiplerince 2017'de düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 4,5 milyon lira değerinde canlı hayvan, 1 milyon lira değerinde tohum ve fidan, 300 bin lira değerinde hayvan derisi kaçakçılığı engellendi. Gümrüklerde ele geçirilen canlı hayvan sayısı 40 bini buldu.
Bu kapsamda, geçen yıl 28 bin 320 lira değerinde 4 bin yavru kaplumbağa, 240 bin 317 lira değerinde 128 kedi, 96 bin lira değerinde 12 doğan, 10 bin lira değerinde 45 papağan ve 15 tarantula gümrüğe takıldı.
Söz konusu kaçakçılığın yüzde 54'ü havalimanlarında engellendi, bunu sırasıyla kara sınır kapıları, limanlar ve posta idareleri izledi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, Nesli Tehdit Altında Olan Yabani Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) gibi mutabakatlar ve anlaşmalar aracılığıyla bitki ve hayvan türlerinin kaçakçılığına karşı etkin mücadele yürütülüyor.
Türkiye'de ilgili yönetim mercilerince düzenlenen CITES belgesi, gümrük işlemleri sırasında gümrük idarelerince isteniyor. Bakanlık, ilgili yönetim birimlerinin uygun görüşünü alarak yönetmelik kapsamındaki listelerde yer alan bir türe ait gümrük işlemlerinin nerelerde yapılabileceğini belirliyor. Yönetmelik kapsamında yer alan türlere ait örneklerin yasa dışı ticaretinin önlenmesi amacıyla diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılıyor.
Canlı hayvanları gümrük kontrolü olmaksızın ülkeye sokmaya çalışanlar hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanıyor.
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