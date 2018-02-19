40 kardeşi olduğunu öğrenen Arroyo, internet üzerinden tüm kardeşlerini tek tek buldu.

Orlando'da yaşayan Kianni Arroyo, bu projeye ilk olarak 5 yıl önce, lise 2. sınıfa giderken başladı ve şu anda dünyanın dört bir köşesine yayılmış olan, farklı annelerden doğmuş, ancak aynı babadan doğan 40 kardeşini araştırarak buldu.

Kianni'nin kardeşleri ABD dışında, Kanada, Avutralya ve Yeni Zelanda'da yaşıyor. 21 yaşındaki Kianni, kardeşlerin en büyüğüyken, kardeşlerin en küçüğü ise sadece 5 aylık. Şimdi bir garson olarak çalışan Kianni, "Ben annem tarafından yetiştirildim, bana bir sperm bağışçısından doğduğum konusunda hep dürüsttü. Her zaman hakkımda daha fazla bilgi edinmek istedim ve kardeşlerim olup olmadığını öğrenmek istedim, kayıtlarımıza erişmek için yeterince çabaladım" dedi.

İlk olarak Tampa'da yaşayan 20 yaşındaki Joanna ile tanışmış ve iki kardeş kısa sürede iyi birer arkadaş olmuşlar, birbirlerini her ay görüyorlar.

Kardeşleriyle çok iyi anlaştıklarını söyleyen Kiaani, tanıştıkları zaman çok hızlı bir biçimde kaynaştıklarını söyleyerek, "Daha önce hiç karşılaşmamış olsak da ortak bir babanın olması bize gerçekten özel bir bağ veriyor ve rahat hissetmemizi sağlıyor" diyor.

Keşfettiği 40 kardeşin 30'u Kianni ile tanışmak istediğini belirtirken 10 kardeş ise kendisine olumsuz yanıt vermiş.

Anonim kalmayı tercih eden babası ile de tanışan Kiaani, ilk kez 18 yaşındayken tanıştıklarını, bu buluşmaya annesi Ruth'un da katıldığını, üç kez bir araya geldiklerini söylüyor ve babasını 'gerçekten havalı bir adam' olarak tanımlıyor.

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