HT Egeli'de yer alan habere göre, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bozdoğan’a yakışan bir tesis inşa etmek için yapılan Bozdoğan Hizmet Binası ve Çok Amaçlı Salonları düzenlenen törenle Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından açıldı. Açılış, yağmura rağmen tören alanını dolduran binlerce vatandaşın al bayraklarla katılımıyla şenlik havasında gerçekleştirildi.

ÇOK ŞANSLISINIZ

Açılış törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır başta olmak üzere belediye başkanları, büyükşehir belediyesi meclis üyeleri, çok sayıda sivil toplum örgütünün temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.

Başkan Çerçioğlu, “Sizler böyle çalışkan bir belediye başkanınız olduğu için çok şanslısınız. Sizlere yeni bir hizmet binası için söz vermiştik. Sizlere daha iyi, hızlı ve kaliteli hizmet vermek için inşa ettiğimiz hizmet binası Bozdoğan’a hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin 610 milyon lira, ASKİ’nin 550 milyon lira, toplam 1 milyar 160 milyon lira yatırım yapıldığını söyleyen Başkan Çerçioğlu, “Aydın’a 40 yılda yapılamayan hizmetleri biz 4 yılda yaptık. Sizler bizi desteklediğiniz sürece yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

58 köyün suyu yoktu

Çerçioğlu, “Bozdoğan’da suyu olmayan 13 köyümüze su getirdik. Çeşmelerinden 24 saat su akıyor. Daha da acısı bizden önce Aydın’da 58 köyün suyu yoktu. Şu anda o köylerimizde de sularımız 24 saat akıyor” diye konuştu.

Bin 400 km yol

Aydın’da 1.800 km. yol yaptıklarını söyleyen Çerçioğlu, 1.400 km. daha yol yapacaklarını söyledi. Bozdoğan’da 170 km. yol çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Çerçioğlu, 1 yıl içinde de 145 km. daha yapılacağının müjdesini verdi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER