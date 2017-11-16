28 ülkeden 25 bin kişiye “Gelecek 15 yılda ülkeniz?” diye soruldu

Uluslararası araştırma şirketi Ipsos, Bill ve Melinda Gates Vakfı adına dünyadaki insani gelişim konusunda ilerleme ve kamuoyunun farkındalık algısı üzerine bir araştırma gerçekleştirdi. 28 ülkeden 26 bin 489 kişinin katıldığı online araştırmada, insanlara global gelişmeler hakkındaki algıları, gelecekten beklentileri ve dünyayı endişelendiren konular hakkında sorular yöneltildi. 21 Temmuz-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmaya her ülkeden 1000’den fazla kişi katıldı.

DÜNYA GENELİ KARAMSAR

Gazete Habertürk'ten İrem Koca'nın haberine göre Ipsos’un araştırmasına katılanlara gelecek 15 yılda kendileri, aileleri ve ülkelerine dair beklentileri soruldu. Araştırmaya katılanlar, hayat kalitesindeki iyileşmeye rağmen, gelecek 15 yılda dünyadaki genel durumun kötüye gideceği öngörüsünü paylaştı.

AVRUPA’YLA AYNI FİKİRDEYİZ

Araştırmada “Gelecek 15 yılda tüm dünyada yaşam şartları iyiye mi gider, kötüye mi?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 27’si yaşam koşullarının gelecek 15 yılda da aynı kalacağı, yüzde 29’u daha kötüye gideceği görüşünde. Katılımcıların yüzde 35’i ise dünyada yaşam koşullarının iyiye gideceğini söyledi. Fransa ve Belçika başta olmak üzere Avrupa ülkeleri bu soruya ağırlıklı olarak “Kötüye gider” yanıtını verdi. Aynı soruyu Türkiye’den yüzde 43 “Kötüye gider”, yüzde 28 “İyiye gider”, yüzde 25 “Aynı kalır” diye yanıtlayarak, Batı ülkeleriyle aynı fikirde olduğunu ortaya koydu.

TÜRKLER UMUTLU

Katılımcılara gelecek 15 yılda kendi yaşam koşullarına dair beklentileri de soruldu. Bu soruya Türkiye’den katılanların yüzde 43’ü “Durumum iyiye gider” yanıtını vererek, umutlu olduklarını belirtti. Aynı soruyu katılımcıların yüzde 26’sı “Kötüye gider”, yüzde 27’si ise “Aynı kalır” diye yanıtladı. Senegal (% 82), Nijerya (% 79), Kenya (% 78) gibi Afrika ülkeleri bu soruya büyük oranda “Durumumuz iyiye gider” diyerek başı çekti. Onları, % 75 “İyiye gider” yanıtıyla Endonezya, Hindistan ve Peru takip etti. Güney Kore, İngiltere ve Japonya gibi gelişmiş ülkeler, ortalama % 44 oranında “Durum aynı kalır” cevabını verdi. Fransa (% 31) ve Belçika (% 28) ise vatandaşlarının bireysel durumlarının kötüye gideceğine inandığı ülkeler oldu.

ÜLKENİN GELECEĞİNDEN ‘ENDİŞELİ’

Araştırma kapsamında katılımcılara “Gelecek 15 yılda ülkenizin durumu nasıl olur?” sorusu yöneltildi. Güney Afrika’nın yüzde 52’si bu soruya “Kötüye gider” yanıtıyla en çok endişe duyanlar arasında ilk sırayı aldı. Türkiye’den katılımcıların yüzde 46’sı da gelecek 15 yılda ülkenin durumunun kötüye gideceğine, yüzde 34’ü iyiye gideceğine inandığını söyledi. Aynı soruya yüzde 18 ise “Aynı kalır” yanıtını verdi. Hindistan ve Çin, Kenya, Senegal, Nijerya’dan katılımcıların çoğunluğu, gelecek 15 yılda ülkelerinin durumunun iyiye gideceğini belirtti.

EĞİTİMDE MUTSUZUZ

Hem Türkiye hem de dünya genelinde gelecek yıllarda daha kötüye gideceği beklentisinin yüksek olduğu konuların başında eğitim geliyor. “Gelecek 15 yıl içinde ülkenizdeki eğitim kalitesi iyiye mi gider kötüye mi?” sorusuna Türkiye’deki katılımcıların yüzde 48’i “Kötüye gider” cevabını verdi. Böylece ankete katılan 28 ülke arasında eğitim konusunda en çok endişe yaşayan ülke Türkiye oldu. Durumun iyiye gideceğini düşünenler Türkiye’de yüzde 31 iken, aynı seyredeceğini öngörenler yüzde 18. Refah seviyesi yüksek Batı Avrupa ülkelerinin çoğunda ve Japonya’da eğitimle ilgili bu soruya verilen en popüler yanıt “Durum aynı kalır” oldu. Türkiye gibi eğitim konusunda “Durum kötüye gider” diyen diğer ülkelerse Güney Afrika (% 46) ve Macaristan (% 43), Fransa (% 40).

‘GÜVENLİK VE ÇATIŞMA ARTACAK’

TÜRKİYE, ulusal güvenlik meselesiyle ilgili endişesiyle dünya sıralamasında ilk sıralarda. Türkiye’nin yüzde 61’i “gelecek 15 yılda uluslararası güvenlik ve çatışma”nın kötüye gideceğine inanıyor. 28 ülkeden katılanların yüzde 26’sı bu soruyu “İyiye gider”, yüzde 43’ü “Kötüye gider”, yüzde 24’ü “Aynı kalır” diye yanıtladı. Fransa (% 62) ve Belçika (% 63) da aynı endişeyi yaşıyor. Araştırmanın sonuçlarına göre dünyanın sadece çeyreği güvenlik ve çatışma konusunda ilerleme olacağı görüşünde. Batı Avrupa dahil, çoğunluk olumlu gelişme beklemiyor. Bu konuda da olumlu gelişme bekleyen ülkeler ise Kenya ve Nijerya gibi Afrika ülkeleri.

‘GELİŞMİŞ ÜLKELERE BENZER YAKLAŞIM’

- Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Özlem Bora:

Gelişmiş ülke vatandaşlarının hem kendi ülkeleri hem dünyanın geleceğine dair daha karamsar, gelişmekte olan ülkelerinse daha umutlu olduklarını söylemek mümkün. Türkiye’nin ise gelişmekte olan bir ülke olmasına rağmen daha çok gelişmiş ülkelere benzer bir negatif yaklaşım içerisinde olduğunu görüyoruz. Özellikle son yıllarda büyük terör olayları ile yüz yüze kalan Fransa, Belçika, Almanya, ABD gibi gelişmiş ülkelerle birlikte Türkiye’de de en önemli sorun olarak görülen konu terör. Türkiye’de birkaç yıl öncesinde en çok öne çıkan sorun ekonomi ve işsizlik iken son yıllarda yaşanan terör eylemleri nedeniyle bu sorun yerini terör başlığına bıraktı.

‘UYARI OLARAK ALMAK GEREK’

- ABD New York Üni. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Şirin:

BU araştırmada olduğu gibi ben de artık eğitimde yarının bugünden daha kötü olabileceğini düşünmeye başladım. Milyonlarca çocuğun hayatıyla bu kadar kolay oynayınca tabii ki ebeveynler karamsarlığa düşüyor. Bu veriyi bir uyarı olarak almak ve günlük siyasi tartışmaların ötesinde ortak çözüm bulmak zorundayız. Türkiye’deki karamsarlığı, 3 sorunun aynı anda yaşanması yaratıyor: Terör, beka sorunu, kutuplaşma... Son dönemde, yukarıda sıraladığımız güvenlik riskleri ve bu risklerin eşzamanlı yaşanması, endişe-güvensizlik- karamsarlık duygusunun toplumun geniş kesimlerince yaşanmasına neden oldu. Geleceğe güvensizlik bu temelde toplumsal düzeyde gelişti. Avrupa’daki karamsarlık, geçmişe, ırkçılığa ve faşizme dönme temelinde yaşanıyor. Bu temelde de ayrışıyor.

ÜLKE SAYISI ARTTI, ÖLÜM AZALDI

HABERTÜRK, Ipsos araştırması sonuçlarına dayanarak, dünyanın en büyük sorunun “terör” olduğunu sayfalarına taşımıştı. Bu araştırmada bu sonucu destekleyen başka bir çalışma da merkezi İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Ekonomi ve Barış Enstitüsü’nden geldi. Enstitünün açıkladığı Küresel Terör Endeksi sonuçlarına göre, geçen yıl 77 ülkede terör saldırısı yaşandı. 2016, endeksin tutulmaya başlandığı 1999’dan beri terör olayı yaşanan ülke sayısının en yüksek olduğu yıl oldu. Yine geçen yıl 25 bin 673 kişi terör saldırılarında yaşamını yitirdi. Buna göre terör kurbanlarının sayısı bir önceki yıla göre yüzde 22 azaldı. Buna karşılık terör olaylarının yaşandığı ülke sayısı arttı.