Hattat Şükrullah Halife tarafından yazılmış olan 524 yıllık Kuran-ı Kerim, muhafaza eden Aydın Ailesi tarafından sergilenmek üzere Topkapı Sarayı’na teslim edildi. Topkapı Sarayı Müzesi’nden 1964 yılında çıkarılan bir kararnameyle Bursa Arkeoloji Müzesi’ne gönderilen Kuran-ı Kerim bir süre sonra kaybolmuştu.

Uzun yıllar süren araştırmalar neticesinde 524 yıllık Kuran-ı Kerim’in Hattat Ziya Aydın tarafından muhafaza edildiği ortaya çıkmış ve yetkililer harekete geçmişti.

Hattat Ziya Aydın’ın 1997 yılında hayatını kaybettiği ve tarihi Kuran-ı Kerim’i oğullarına bıraktığı öğrenildi. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un görüşmeleri sonucunda 524 yıllık Kuran-ı Kerim’i muhafaza eden Hattat Ziya Aydın’ın oğulları Ahmet ve Ali Sami Aydın, eseri Topkapı Sarayı’na teslim etmeyi kabul etti.

Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Ziya Aydın tarafından bu şekilde muhafaza edilmemiş olsaydı muhtemelen bu eseri Avrupa’da bir müzede görürdük. Aileye çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

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