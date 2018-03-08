Kripto paralar yeni bir çağın başlangıcı olabilir ancak şu an için en büyük faydayı siber korsanlara sağlıyorlar. Kripto paraların takip edilemez yapıları, onları siber korsanlar için bir numaralı hedef haline getiriyor. Güvenlik araştırmacıları, günbegün daha fazla sitede kripto para madenciliği yapmak üzere yerleştirilmiş zararlı yazılımlarına rastlandığı konusunda uyarıyor.

Bad Packets güvenlik araştırmacılarından Troy Mursch’a göre, günümüzde 50 bin civarında site yöneticilerinden ve ziyaretçilerinden habersiz şekilde siber korsanlar için kripto para madenciliği yapıyor.

Kaynak kodu arama motoru PublicWWW ile yapılan taramalar, 48.953 web sitesinin kodları arasına kripto para madenciliği yapan virüslerin yerleştirildiğini gösterdi. Mursch, bu sitelerden 7.368 tanesinin WordPress tabanlı olduğunu ekledi.

Güvenlik uzmanı, Coinhive’ın günümüzün en popüler zararlı kripto para yazılımı olmaya devam ettiğini ve 40 bine yakın sitede bulunduğunu belirtti. Mursch, geçtiğimiz yılın kasım ayında Coinhive virüsünün bulunduğu sitelerin sayısını 30 bin civarı olarak ölçmüştü.

Coinhive zararlı yazılımı sitelerin yüzde 81’inde bulunurken, geriye kalan yüzde 19’luk bölümde ise Coinhive alternatifi zararlı yazılımlar Cyrpto-Loot, CoinImp, Minr ve deepMiner’a rastlandı.