İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi'nin katkılarıyla "Yeni nesil çocuklar, yeni nesil kütüphaneler" sloganıyla gerçekleştirilen 54. Kütüphane Haftası başladı.

"Kütüphanede yeni konseptler geliştiriliyor"

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, kütüphanecilik hizmetlerinin her geçen gün geliştiğini anlattı. Artık bazı devlet kütüphanelerinin 24 saat hizmet verdiğini dile getiren Yılmaz, "Beyazıt Devlet Kütüphanesi 24 saat hizmete açık. Ben diyorum ki 'Beyazıt Devlet Kütüphanesi ne zaman saat 00.00'da dolarsa hemen karşısındaki Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi 24 saat hizmet sunmaya hazırdır.' Bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İstanbul'da yaklaşık 40 kütüphane var, bunları 8'i haftanın 7 günü 08.00-22.30 mesaisi yapıyor, yaklaşık 20'si de 6 gün saat 08.00-19.00 mesai yapıyor." ifadelerini kullandı.

Programda Türk Kütüphaneciliğine katkıda bulunan belediye başkanlarına “Teşekkür Beratı” takdim edildi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu da, şimdiye kadar küçük bir alanda faaliyet gösteren Bahçelievler Çocuk Kütüphanesine, yeni hizmete sunulan ‘Kocasinan Akif Emre Kültür Merkezinde’ genişçe bir yer tahsis ettiği için ‘Teşekkür Beratına” layık görüldü. Başkan Develioğlu’na beratı, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin tarafından verildi.

Programda, yılın okurları olarak çocuk, genç ve yetişkin kategorisinde bir yıl boyunca en çok kitap okuyan kitapseverlere ödül verildi. Siyavuşpaşa Çocuk Kütüphanesinden Süeda Çakır’da bir yıl boyunca 383 kitap okuyarak çocuklar kategorisinde ikincilik elde etti. Törende ayrıca, ömrünü Türk Kütüphaneciliğine adayan Dr. Nevzat Kaya'ya onur plaketi takdim edildi.

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