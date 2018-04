Apple'ın kısa süre önce duyurduğu, güncellenen donanımı ve uygun fiyatıyla dikkat çeken yeni 6. nesil iPad (2018), eğitim odaklı olarak geliştirildi. Selefi (iPad 2017) ile aynı tasarıma sahip olduğu görülen cihaz, özellikle Apple Pencil desteğiyle öne çıkıyor...

iPad 2018 teknik özellikleri

9,7 inç boyutundaki yeni iPad, her biri 2,4 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli A10 Fusion işlemciye sahip. İşlemci gücüyle pek çok notebook'tan daha yüksek donanımı bulunan yeni iPad'de 2 GB RAM yer alıyor. Bu miktar ilk bakışta düşük gözükse de, iOS 11 işletim sistemi ile birlikte gelen cihazın yazılımı, diğer Apple ürünlerinde olduğu gibi çok fazla RAM tüketmiyor. Bu da 2 GB RAM miktarına karşın kullanıcıya yüksek performans vadediyor. Depolama noktasında ise yine selefi gibi 32 GB ve 128 GB'lık seçenekler bulunuyor.

Apple, yeni iPAD'de ekranda bir güncellemeye gitmemiş. Tıpkı selefi gibi 2048x1536 piksel çözünürlüğe sahip olan LED aydınlatmalı ekran, 264 ppi piksel yoğunluğu sunuyor. Apple'ın bu noktada geliştirme yapmamasının öncelikli nedeni olarak, halihazırda Retina ekran kalitesinin çok başarılı olması ve ürünün sosyal kullanımdan daha çok eğitim maksadıyla geliştirilmesi gösterilebilir.

Yeni iPad'in kameralarına baktığımızda, 8 MP çözünürlüğe sahip, full HD video kaydı yapabilen, HDR, otomatik görüntü sabitleme desteği ve F/2,4 diyafram değeri sunan arka kamera ve 1,2 MP çözünürlüğe sahip, F/2,2 diyafram değeri sunan Facetime HD ön kamera görüyoruz.

Donanım olarak en büyük gelişim işlemcide yaşanmış durumda. Standart uygulamaların iş yükünü son derece başarıyla kaldıran yeni iPad, eğitim özelinde geliştirildiği için bu minvaldeki çalışmalarda son derece başarılı bir performans vadediyor. Gelişen işlemcisine karşın cihazın 10 saate kadar pil ömrü sunduğunu da belirtelim. Yeni A10 Fusion işlemci desteğiyle Artırılmış Gerçeklik uygulamalarında da bir takım gelişmeler yaşanmış durumda. Cihazın yüksek işlemci gücü ve gelişmiş grafik motoru, son derece başarılı sensörleri ve kamera performansıyla birleştiğinde, son derece başarılı Artırılmış Gerçeklik deneyimleri vadediyor. Apple, bu teknoloji üzerinde, eğitimde sorunsuzca kullanılabilmesi için özellikle durdu. Böylece selefine kıyasla yeni iPad, çok daha kullanışlı Artırılmış Gerçeklik deneyimleri sunar hale geldi.

Apple Pencil desteği

Yeni iPad'in en önemli özelliklerinden biri Apple Pencil desteği. Yazma, çizme, not alma, biçimlendirme ve daha pek çok görev için son derece etkin bir performans sunan Apple Pencil, kullanıcılara kalem hissiyatını son derece başarılı bir şekilde yansıtıyor. Çok düşük gecikme oranı, kuvvet ve eğim ayrışması gibi noktalarda son derece başarılı performans sunan Apple Pencil, teknik beceri gerektiren çalışmalardan sıradan not almaya kadar öğrencilerin her ihtiyacını karşılayacaktır. Photoshop, GoodNotes, Word, Excel, Pages, Tayasui Sketches, Linea Sketch ve daha pek çok uygulama ile kolayca kullanabileceğiniz Apple Pencil, çok geniş bir kullanım alanı sunuyor.

Yeni iPad'in (2018) fiyatı

İlk etapta 6. nesil iPad 32 GB 9,7 inç Wi-Fi destekli cihaz 1.699 TL fiyat etiketiyle raflarda yer bulurken, kısa süre içerisinde indirim görmeye başladı. Şu anda e-ticaret sitelerinde 1.549 TL'den dahi bulunabilen ürün, özellikle öğrenciler için Apple Pencil desteği sayesinde uzun yıllar çok yönlü bir şekilde kullanabilir. Eğer 2017 iPad'e sahip değilseniz, fiyat performans anlamında alabileceğiniz en iyi tablet 6. nesil yeni iPad olacaktır. Geçtiğimiz yıl satışa sunulan iPad'i kullanıyorsanız, sizin için büyük donanım farkı sunmuyor olsa da Apple Pencil desteği deneyim farkı yaratacaktır.