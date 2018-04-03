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Bunların çoğu belge niteliğinde. Halen mukayeseli şekilde çekiyorum. Arşivimde başta Selimiye, Üç Şerefeli, Eski, Ayşekadın, Dar'ül Hadis camileri ve diğer camiler var. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi ile ilgili bir de albüm hazırlığındayım. Restoratörler camilerin restorasyonu için eski fotoğrafları benden istiyorlar. 'Filan yeri tamir ediyoruz, var mı acaba?' diye soruyorlar. Hemen bulup veriyorum."