8 | 25

Sandıma köyü, her yıl yüzlerce, yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bir yer. Ancak şu anda gördüğünüz gibi burası hem işgal altında hem de işgal edenler tarafından tarihi evler çöplük haline getirilmiş durumda. Bu karmaşa, yaklaşık 1.5 yıldır sürüyor. Buraya artık turist konuklarımızı getiremiyoruz" dedi.