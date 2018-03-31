9 | 22

Memiş, Gümüşhane'de İmera Manastırı gibi yaklaşık 400 tescilli eser bulunduğuna işaret ederek, "Bunların hepsini korumak, kollamak istiyoruz. Bu haberlerin ardından Gümüşhane Valisi olarak burada yapılan hizmetleri görmek üzere geldim. Her ne kadar olumsuz bir haber olsa bile bu tarihi eserlere ve tarihi değerlere sahip çıkmamıza vesile oldukları için tüm gazeteci arkadaşlara teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.