Hollanda'nın Amsterdam Limanı’ndaki 70 yıllık dev bir kule vincinin kontrol merkezi, lüks bir otel odası haline getirildi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Hollandalı tasarımcı Edward van Vilet tarafından 3 katlı bir süit halinde tasarlanan odada rahat bir gece geçirmek için her şey düşünülmüş. Amsterdam şehir manzaralı süitte kalmanın maliyeti ise hayli tuzlu.

2868 numaları vinçte gecelemenin bedeli 759 Euro (3 bin 750 TL). Otelde konaklayanlara, şehri turlamaları için ücretsiz bisiklet de kiralanıyor.

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