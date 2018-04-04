3 | 10

8 oyuncunun çift haneli skor ürettiği 76ers'ta Ben Simmons 15 sayı, 12 ribaunt, 6 asist ve J.J. Redick 19 sayıyla öne çıktı. Ersan İlyasova 11 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı, Furkan Korkmaz ise 5 dakikada 5 sayı attı.