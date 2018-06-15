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Caminin ayrı bir manevi havası olduğunu ifade eden Artan, "Gelen turistlere hem rehberler aracılığıyla hem de kurduğumuz projeksiyon cihazıyla yabancı dilde camiyi anlatıyoruz. Bu vesileyle Müslüman olan kardeşlerimiz de var. Bu camiyi görüp etkilenerek Müslüman olanlar var." diye konuştu.