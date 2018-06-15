Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubat tarafından inşa ettirilen 8 asırlık Yivli Minare Camisi, yılda 15 milyon civarında turistin geldiği Antalya'da en çok ziyaret edilen tarihi eserler arasında yer alıyor.
AA'nın haberine göre kentin ilk Türk-İslam eseri de olan cami, ismini minaresinin bir örneği daha olmayan dış cephesindeki yivli formdan alıyor. Antalyaspor'un ambleminde de kullandığı Yivli Minare, tarihi konumundan dolayı şehri ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerden de ilgi görüyor.
Yılda yaklaşık 400 bini yabancı olmak üzere 750 bin civarında ziyaretçi, cami ve çevresindeki eserleri görmek için bölgeyi geziyor.
İngilizce ve Almanca rehberlik hizmeti verilen camide, özellikle yabancı kadın ziyaretçilerin cami adabına uygun hareket edebilmesi için ziyarette başörtüsü ve etek veriliyor.
"GÖRDÜKLERİNDEN ETKİLENİP MÜSLÜMAN OLANLAR VAR"
Antalya Müftüsü Osman Artan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin sekizgen yapısı ve içerisindeki kalorifer ile soğutma sistemiyle de turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.
Yılda 400 bin yabancı turistin camiyi ziyaret ettiğini belirten Artan, "Caminin bu kadar ilgi görmesi üzerine yabancı dil bilen rehber din görevlisi görevlendirdik. Gelen turistlere yabancı dilde rehberlik ediyor, camiyle ilgili bilgiler veriyor. Ayrıca, İngilizce, Almanca ve Rusça hazırladığımız broşürlerle gelen misafirlerimizi bilgilendiriyoruz." dedi.
Antalya'nın, tarihi ve turistik yerleriyle Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı sunduğuna dikkati çeken Artan, caminin tüm dünyada bilinen bir sembol olduğuna dikkati çekti.
Caminin ayrı bir manevi havası olduğunu ifade eden Artan, "Gelen turistlere hem rehberler aracılığıyla hem de kurduğumuz projeksiyon cihazıyla yabancı dilde camiyi anlatıyoruz. Bu vesileyle Müslüman olan kardeşlerimiz de var. Bu camiyi görüp etkilenerek Müslüman olanlar var." diye konuştu.
Yivli Minare Camisi'nin müezzinlerinden Mustafa Erol da külliye tarzında yapılan cami çevresinde medrese, türbe ve mevlevihane bulunduğuna işaret etti.
Yabancı ziyaretçiler için İngilizce, Almanca ve Rusça broşür hazırladıklarını dile getiren Erol, "Ayrıca isteyenlere Kur'an-ı Kerim hediye ediyoruz. Cami avlusunda da İslami tebliğ ve irşad bağlamında İngilizce olarak hazırladığımız İslamiyeti tanıtıcı afişler var." dedi.
YİVLİ MİNARE CAMİSİ
Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubat'ın 1230 yılında inşa ettirdiği cami, Anadolu Türk Mimarisinde benzeri olmayan yivli minaresinin formuyla dikkat çekiyor. Kentteki ilk İslam yapıtlarından olan 13. yüzyıla ait Selçuklu eseri, Anadolu çok kubbeli cami kültürünün en önemli örneği konumunda bulunuyor.
Genel hatlarıyla enine dikdörtgen olan ve yarım küre şeklindeki 6 kubbe ile örtülü yapının giriş kapısındaki kitabeye göre cami, Hamitoğulları'ndan Mehmet Bey tarafından 1372 yılında mimar Balaban Tavaşi'ye yenilettirilmiş.
Yapısında antik kalıntıların kullanıldığı görülen bu tarihi binanın başka bir önemli özelliği ise o zamanki şartlara göre içine ısınma ve soğutma sisteminin kurulmuş olması. Bu sistem bir camekan içinde muhafaza ediliyor. Caminin tabanındaki dehlizlerden geçen su kışın sıcaklık, yazın ise serinlik veriyor.
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