Kaza, saat 16.00 sıralarında, Sipahiler Şehit Gürdal Çakır İlkokulu bahçesinde meydana geldi. Okulda taşımalı sistemle eğitim gören öğrencileri almaya gelen Mustafa B. (38) servis minibüsü, bahçeye girdi. Minibüs manevra yaptığı sırada bahçede oyun oynayan ve okulun 1'inci sınıfında özel eğitim gören Emine Çetinbal'a çarptı. Kazayı gören okul yöneticileri 112 Acil'e haber verdi.

DHA'nın haberine göre olay yerine gelen sağlık ekibi, öğrencinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Öğrencinin cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emine Çetinbal'ın öğretmenleri ve sınıf arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Kazanın ardından servis aracı sürücüsü Mustafa B. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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