90 milyar dolarlık pazarın oyuncuları buluşuyor

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) tarafından ilki geçen yıl düzenlenen Turkish Housewares by Invitation Only etkinliğinin ikincisi 15-18 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul Hilton Bosphorus Oteli’nde düzenlenecek. EVSİD Başkanı Burak Önder, ev ve mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren üretici firmaların ihracat imkânlarını arttırabilmek amacıyla geçen yıl farklı bir projeye imza atarak, değişik ülkelerdeki alıcıları Türkiye’ye getirdiklerini söyledi.
28 ÜLKEDEN ALICILAR GELECEK
Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Burak Önder, gerek üretici firmalar gerekse yurtdışı satın alma yetkililerince çok olumlu geri dönüşler aldıkları Turkish Housewares by Invitation Only etkinliğini bu yıl Ekonomi Bakanlığı’nın da desteği ile tekrarlayacaklarını anlattı. Önder “Bu yıl 28 farklı ülkeden 50 kadar yurtdışı satın alma yetkilisi ve Li Fung, Rewe, Metro gibi çok uluslu zincirlerin Türkiye ofislerinin katılacağı etkinlikte 42 üretici firma ürünlerini sergileyecek” diye konuştu.
DESTEKLER BİZİ YÜREKLENDİRİYOR
EVSİD ailesi olarak çok heyecanlandıkları bu projenin açılışını 16 Kasım 2017 Perşembe günü İstanbul Hilton Bosphorus Oteli’nde gerçekleştireceklerini kaydeden Önder, şunları söyledi:
"Rekabetin doruğa ulaştığı bir ortamda bir taraftan ihracatımızı arttırmaya çalışırken, diğer taraftan da, bu ve benzeri organizasyonlar ile birim ihracat fiyatlarımızı yukarıya çekmeğe çalışıyoruz. Bu konuda üretici firmalarımızın, yurtdışı satınalmacıların, ama en çok da aynı hedef doğrultusunda bizlerle birlikte çaba gösteren kanaat önderlerimizin, sivil toplum kuruluşlarının ve Ekonomi Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının desteği bizleri bir sonraki adımlar konusunda yüreklendiriyor."
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