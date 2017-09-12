A Milli Basketbol Takımı'nda revizyon zamanı!

Basketbolda 2001 Avrupa Şampiyonası sonrasında arka arkaya katıldığı 8 Eurobasket’te de umduğunu bulamayan, kürsüye dahi yaklaşamayan 12 Dev Adam’da, 2. turda veda edilen Eurobasket 2017 sonrası revizyon için düğmeye basıldı.
Gazete Habertürk'ten Gökhan Türe'nin haberine göre turnuva öncesi Eurobasket 2017’yi “dönüşüm” süreci olarak gören ve bu turnuvada büyük hedef gözetmeyen Basketbol Federasyonu, Milli Takım’da yıllardır yapılması düşünülen ancak bir türlü hayata geçirilmeyen “değişimi” gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Ay-Yıldızlı ekibin Eurobasket 2017’ye eksik bir kadro ile katılmasına karşın ortaya konan mücadele ve savaşım, basketbolseverlerin beğenisini toplamıştı. Milli Takım’a yeni bir soluk getiren başantrenör Ufuk Sarıca ile uzun vadeli birliktelik planlayan TBF yönetimi, öncelikle altyapılardan gelecek genç yeteneklerin Ay-Yıldızlı ekibe dahil edilmesini ve bu isimlerin kulüp takımlarında daha fazla süre almasını ya da yeni kurulacak ‘Gelişim Ligi’nde şansı bulmalarını sağlayacak. Böylece Cedi Osman, Melih Mahmutoğlu, Furkan Korkmaz gibi yeteneklerin yanına yeni isimler dahil olacak.
ELEMELERDE DE YER ALACAKLAR
Kasım ayındaki 2019 Dünya Kupası Elemeleri’nde de, özellikle NBA’de yer alan isimlerin bulunmayacak olması nedeniyle bu genç isimler, forma şansı bulacaklar. Değişim sürecinde, 2019 hedefi de gözetilerek, elemelerin aşılması da büyük önem taşıyor.
DEVŞİRME OYUNCUYA SON!
A Milli takım’da, son yıllarda kadrodaki yetersizlik nedeniyle bel bağlanan ‘devşirme oyuncu’ dönemi de yakın bir gelecekte tarihe karışacak. tBF yönetiminin, Milli takım’a kendi bünyesinden çıkan yeteneklere yol açmak adına, Ay-yıldızlı ekibe kısa vadede çözüm olan bu uygulamaya da son vereceği öğrenildi. Bilindiği gibi dönüşüm sürecinin ilk evresinde Boşnak oyuncu Emir Preldzic türk vatandaşı olarak Milli takım forması giymiş, ardından Eurobasket 2015’ten itibaren de bu görevi ABD asıllı türk oyuncu Bobby Dixon (Ali Muhammed) devralmıştı.
- A Milli Erkek Basketbol Takımı
- TBF
- Ufuk Sarıca
- hidayet türkoğlu
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