Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, B Grubu 5. hafta maçında Slovenya, sahasında Ukrayna'yı 3-2 yendi. Bu sonucun ardından grupta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 12 puanı bulunan Türkiye, son maçlar öncesi Dörtü Final'e kalan ilk takım oldu.

B Grubu'nda zirvede yer alan A Milli Takım, son maçında 6 Haziran Çarşamba günü deplasmanda Ukrayna ile karşılaşacak.

Dörtlü Final'e 13-14 Haziran tarihlerinde Çekya'nın Karlovy Vary kenti ev sahipliği yapacak. Türkiye, finallerde ev sahibi Çekya'nın yanı sıra A ve C gruplarını lider bitiren takımlarla mücadele edecek.

Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay, milli takımın Avrupa Ligi Altın Kategori'de uzun zamandan beri özlenen performansı sergileyerek finallere kalma başarısı elde ettiğini ve hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti.

Başantrenör Nedim Özbey ise "Milli takım olarak ilkleri gerçekleştirerek Avrupa Ligi Altın Kategori'de ve ardından yer alacağımız Akdeniz Oyunları'nda şampiyonluk için oynayacağız." ifadesini kullandı.