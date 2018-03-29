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A101 bu haftanın indirimli ürünler ile sevenlerinin karşısına çıkıyor; 8 mb arka kamerası ve 1.5 gb ram e sahip Samsung Galaxy J320 Cep Telefonu 699,00 TL, Duş veya havuz başı müzik çalma ve telefon konuşması yapma imkanı sunan Piranha Suya Danayanıklı Bluetooth Hoparlör 24,95 TL , A + enerji tasarrufu sağlayan 112 litre bürüt hacme sahip Regal Çekmeceli Derin Dondurucu 399,00 TL, OTG özellikli USB 3.0 destekli Hi-Level Samart USB Bellek 32 Gb 34,95 TL, Hi-Level Micro Sd Kart 32 Gb 39,95 TL, 4 Litre kapasiteli HEPA filtreli Roventa Toz Torbası Süpürge 299,00 TL, Aprilla Saç Düzleştirici ve Kıvırma Maşası 32,50 TL, Mobetta 4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 139,00 TL, Vakumlu Poşet 3’lü Set 12,50 TL, Şeffaf Pantolon Askısı 4,95 TL, Tüy Toplayıcı Rulosu 2,95 TL, Samsung Mikro Dalga Fırın 279,95 TL, Dijitsyu Çay Makinesi 99,95 TL, Verda Ezme Granit Tava 35,00 TL, Verda Ezme Granit Karnıyarık Tencere 55,00 TL, Figürlü Krep Tavası 4,95 TL, Saklama Kabı 3’lü 5,50 TL, Cam Şişe 4,95 TL, Dekorlu Porselen Kupa 4,95 TL gibi uygun etiket fiyatlarıyla 29.03.2018 tarihinden itibaren A101 Mağazalarında satışa sunuluyor.