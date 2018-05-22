A101 hakkında en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunmakta. Hazırladığımız A101 hakkındaki yazımız A101 Marketleri hakkında merak ettiğiniz tüm bilgileri kapsamaktadır. Yazımızdan A101'in öğle arası başlangıç/bitiş çalışma saatlerini de öğrenebilirsiniz. A101 marketleri 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar...

En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerine ulaştırmak hedefiyle yola çıkan A101 Yeni Mağazacılık A.Ş veya kısaca A101, Türkiye'de indirim mağazacılığı pazarına 28 Mart 2008 tarihinde 121 mağaza ile giriş yapmıştır. Müşterilerine düşük maliyetli, gıda ve tüketim malzemesi sunan mağazasının içerisinde; kahvaltılıklar, içecekler, temizlik malzemeleri, bakliyat ürünler, dondurulmuş ürünler, çikolata çeşitleri, çocuk bezleri, her çeşit yağlar gibi birçok ürün bulunmaktadır. 81 ilde 7.000 mağazasıyla perakende sektörünün en fazla mağazasına sahip A101'in 16 Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır.

“A101 harca harca bitmez” sloganı ile "Hard discount” konseptinde işletilen A101 Marketlerinin çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet verir. A101 alışveriş marketlerinin sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu yerler bulunmaktadır.

A101 merkez binası, Saray Mahallesi, Naya Sokak No: 2/A 34768 Ümraniye, İstanbul adresinde bulunmaktadır. A101 merkez şubesinin santraline 0216 633 25 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 633 25 00 faks numarasıyla erişebilirsiniz. A101'in çağrı Merkezi numarası ise 444 0 101'dir.