AB'den Rusya'ya: Salisbury saldırısına açıklık getir

Avrupa Birliği (AB), İngiltere'de zehirlenen eski Rus ajan ile ilgili, İngiltere ile tam dayanışma içinde olduğunu belirterek, Rusya'nın acilen konuya açıklık getirmesini talep etti.
AB Dışişleri Konseyi Toplantısı'nda çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın sinir sistemi üzerinde etkili ve askeri nitelikte Rus yapımı bir kimyasal madde ile zehirlendiği iddiası gündeme geldi. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan AB Konseyi, bir polisin de ağır bir şekilde etkilendiği Salisbury saldırısını güçlü bir şekilde kınadığını belirtti.
Açıklamada, "Bu yasa dışı ve ihtiyatsızca gerçekleştirilen saldırı birçok vatandaşın da hayatını tehlikeye atmıştır. AB, İngiliz hükümetinin saldırıyı yüksek ihtimalle Rus Federasyonu'nun yaptığına dair değerlendirmesini ciddi bir şekilde ele almaktadır." ifadeleri yer aldı.
AB'nin, Rusya tarafından geliştirilen sinir sistemi üzerinde etkili ve askeri nitelikte bir kimyasal maddenin 70 yıldan sonra ilk defa topraklarında kullanılması karşısında şoka uğradığı aktarılan açıklamada, kimyasal silahların kullanımının kabul edilemez olduğunun altı çizildi.
"RUSYA KONUYA ACİLEN AÇIKLIK GETİRMELİ"
Açıklamada, İngiltere'nin soruşturmayı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ile yürütme kararının memnuniyetle karşılandığı belirtilirken, "AB, Rusya'nın, İngiltere ve uluslararası toplumun konuya ilişkin sorularını acilen cevaplamasını bekliyor." vurgusu yapıldı.
AB'nin, İngiltere'ye koşulsuz desteği ve tam dayanışmasının süreceği kaydedilen açıklamada, birliğin konuyu yakından takibinin devam edeceği bildirildi.
SALDIRI AB LİDERLER ZİRVESİNE TAŞINIYOR
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, geçen hafta Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yaptığı açıklamada, çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın sinir sistemi üzerinde etkili ve askeri nitelikte Rus yapımı bir kimyasal madde ile zehirlendiği olay hakkında İngiltere ile dayanışma içinde olduğunu belirtmiş, konuyu AB Liderler Zirvesinin gündemine almaya hazır olduğunu söylemişti.
AB Konseyinin zirve gündemine ilişkin açıklaması, Salisbury saldırısının burada ele alınacak konular arasında olduğunu gösteriyor.
İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI: RUS İNKARLARI GİDEREK SAÇMALAŞIYOR
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılışı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
İngiltere'nin Salisbury kentindeki saldırının ardından ülkesine diğer devletlerden verilen destekten duyulan memnuniyeti dile getiren Johnson, bu desteğin nedeninin, Rusya'nın aksine İngiltere'nin, Kimyasal Silahlar Antlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine titizlikle uyumlu davrandığını görebilmeleri olduğunu söyledi.
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (KSYÖ) teknik uzmanların, Skripal'in zehirlendiği maddeyi incelenmek üzere bugün İngiltere'ye varacağını anımsatan Johnson, "Rus inkarları giderek daha saçma bir hale geliyor." ifadesini kullandı.
Johnson, Rusların, Novichok isimli kimyasalı yapmadıklarını ile sürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Bir ara Novichok'u hiç yapmadıklarını söylediler, başka bir zamanda da Novichok'u yaptıklarını ama tüm stokların yok edildiğini söylediler. Son yine Novichok'u yaptıklarını ama bu sefer de tüm stokların imha edildiğini ancak bazılarının gizemli bir şekilde İsveç'e, Çek Cumhuriyeti'ne, Slovakya'ya veya ABD'ye hatta Amerika'ya veya İngiltere'ye kaçtığını söylüyorlar. İnsanların bunu, yalanların ve sapkınlığın samanlığında, gerçekliğin iğnesini gizlemeye çalışan klasik bir Rus stratejisi olarak görebildiklerini düşünüyorum. Avrupalı dostlar ve ortaklarla görüşmelerimde gerçekten dikkatimi çeken şey ise, Alexander Litvinenko'nun Londra'daki suikastının ardından 12 yıl sonra artık kimseyi kandıramadıklarıdır."
Johnson'un bugün Brüksel'deki temaslar çerçevesinde, gelişmelerle ilgili Avrupalı mevkidaşları ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmelerde bulunması öngörülüyor.
KSYÖ'nün incelemesinin ardından sonuçların en az iki hafta içinde çıkması bekleniyor.
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