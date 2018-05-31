Avrupa Birliği (AB) çevre ve deniz kirliliğini önlemek için tek kullanımlık plastik ürünlerin yasaklanmasına ilişkin bir tasarı sundu.
Science Alert'ın haberine göre; küresel etkileri olan bir konuya öncülük eden Avrupa Komisyonu (AK), sahillerde en çok karşılaşılan 10 ürüne dikkat çekti. Dünyada her yıl yaklaşık 300 milyon ton plastik üretiliyor ve her yıl yaklaşık 10 milyon ton deniz ve okyanuslara karışıyor. Yalnızca Avrupa her yıl 25 milyon ton plastik atık üretiyor ve bunun yüzde 30'undan fazlası geri dönüştürülüyor.
Canlı sağlığını tehdit eden bu ürünlerin yasaklanmasına dair harekete geçen AB'nin tasarısı, kulak temizleme pamuğundan pipete, plastik çatal bıçaklardan, içecek karıştırıcılarına ve balon çubuklarına kadar bir çok ürünün yasaklanmasını öngörüyor. Yasaklanacak ürünlerin yerine de alternatiflerinin getirilmesi düşünülüyor.
Eğer tasarı onaylanırsa, AB üyesi ülkelerin tek kullanımlık bu plastik ürünlerini günlük hayatlarından çıkarmaları gerekecek. Ancak bu yasağın hayata geçirilebilmesi için AB üyesi 28 ülke ile Avrupa Parlamentosu'nun onayının alınması gerekecek. Bilim, plastiklerin mikroskobik parçalarının sofralarımıza geldiğini, ordan da akciğerlerimize geçtiğini gösterdi.
YASAKLANMAYA HAZIRLANAN 10 PLASTİK ÜRÜN
1- Kulak çubuğu
2- Pipet
3- Plastik çatal ve bıçak
4- İçecek karıştırıcıları
5- Balon çubukları
6- Tek kullanımlık yiyecek ve içecek kapları
7- Şeker paketleri
8- Plastik sigara ağızlığı
9- Islak mendil
10- Poşet
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