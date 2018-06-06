Türkiye ile ABD arasında, terör örgütü YPG’nin 6 ay içinde Münbiç’ten çekilmesi üzerine varılan mutabakatın ardından ABD heyeti, Münbiç’teki Kandil bağlantılı 17 teröristin Münbiç’ten çıkarılıp Irak bölgesine geçmesini istedi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre YPG’nin sözde askeri danışmanı konumundaki üst düzey 17 PKK’lının, PYD eski lideri Salih Müslim gibi İran ile karışık ilişkiler içinde olduğu bu nedenle de bölgeden uzaklaştırılmasının istendiği öğrenildi. 17 PKK’lının Münbiç’ten çıkması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. 6 kişiden oluşan ABD’li heyetin cuma günü ise YPG’li yetkililerle Kobani’deki askeri üste bir araya gelerek çekilme takvimini oluşturacağı belirtildi.

8 BİN PKK/YPG’Lİ HASEKE’YE

Terör örgütü PKK ve Suriye kolunun Münbiç’teki 9 bölgeden en geç 40 gün içinde çekilmesi planlanırken, kentte anlık asayiş sorunları yaşanmaması için PYD-SNG’nin kurduğu asayiş gücünün kent içindeki güvenliği sağlama görevini bir süre daha sürdüreceği bildirildi. Bu gücün 6 ay kadar kent merkezinde kalması planlanıyor. ABD’li yetkililer oluşturulacak yeni asayiş gücünün ise Türkiye tarafından eğitilmesinin planlandığını belirtiyor. ABD’liler kentteki 8 bin PKK/YPG’linin ise Haseke kentine gideceğini söylüyor. Kaynaklar terör örgütünden toplanacak ağır silahların bu aşamada sadece Münbiç ile sınırlı kalacağını da ifade ediyor.

PKK/YPG’nin elinde bulunan ağır silahlar ise ABD’li 21 kişiden oluşacak bir heyet ile toplayacak. Ama bölgedeki askeri kaynaklar asıl zorlayıcı sürecin ağır silahların toplanma süreci olacağını belirtiyor.

FRANSIZ BİRLİKLERİ KOBANİ’YE TAŞINACAK

Münbiç’teki arınma sürecine ABD, Fransa’yı da dahil etmek istiyordu ancak Türkiye’nin net tavrı üzerine ABD anlaşmayı sadece ikili gözlem modeli üzerinden şekillendiriyor. ABD’li diplomatik kaynaklar, Münbiç kırsalındaki Teşrin Barajı yakınında konuşlanan küçük bir gruptan oluşan Fransız askeri birliğinin de Kobani’ye taşınmasının planlandığını ifade etti.

11 GÖZLEM NOKTASI

Münbiç’te ayrıca 11 gözlem noktası oluşturulması planlanıyor. Mutabakatın tam anlamıyla uygulamaya geçmesi ile su ve enerji kaynaklarının önemli kavşağı konumundaki şehrin asayişi de dahil güvenliğin sürdürülebilir olması için 5’inde Türklerin yer alacağı 11 gözlem noktası oluşturulacak. Stratejik öneme sahip Teşrin Barajı’nın kontrolü de ABD ve Türkiye tarafından sağlanacak.

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