ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'deki vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılacağını bildirdi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, ekim ayından bu yana Türk hükümetinin ABD'nin Türkiye'deki misyonundaki yerel çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığı, ABD'nin büyükelçilik ve konsolosluklarındaki yerel çalışanlarının, Türk yetkililerle iletişim de dahil olmak üzere resmi görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağı veya tutuklanmayacağı dair üst düzeyde sağladığı güvenceye bağlı kaldığı iddia edildi.

Açıklamada, Türk hükümetinin ileride ABD misyonlarındaki yerel çalışanlardan birini gözaltına almak ya da tutuklamak istediğinde, Türk makamlarının Amerikan hükümetini önceden bilgilendireceğini kaydettiği öne sürüldü.

ABD Büyükelçiliğinin mesajında, "Söz konusu güvencelere karşı gösterilen bağlılığa istinaden, ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik durumunun, Türkiye'de vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılmasına yetecek düzeyde iyileştiğine inanmaktadır." ifadesi yer aldı.

— US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) December 28, 2017

Büyükelçiliğin açıklamasının ardından ABD Dışişleri de bir açıklama yaparak, Türkiye'ye yönelik vize uygulamasında normale dönüleceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

ABD konsolosluk görevlisi Metin Topuz'un tutuklanmasıyla başlayan süreçte, ABD'nin Türkiye'deki misyonları vize işlemlerini durdurduğunu açıklamıştı.

Sonrasında iki ülkenin Dışişleri heyetlerinin bir araya gelmesiyle birlikte krizin çözümüne dair aşama kaydedilmiş ancak kesin bir çözüme ulaşılamamıştı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önce kısıtlı bir biçimde vize vereceğini duyurmuş, geçtiğimiz günlerde ise kısıtlı işlemler nedeniyle ilk vize randevularının Ocak 2019'a verilebileceğini açıklamıştı.

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