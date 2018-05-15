Haley, BM Güvenlik Konseyinin, Myanmar güvenlik güçlerin şiddet olayları sonucu Bangladeş'e sığınan Arakanlı mültecilerin durumunu gözlemlemek i çin Myanmar ve Bangladeş'e düzenlediği ziyaretin ardından yapılan Myanmar oturumunda, konsey üyesi ülkelerin temsilcilerinin Arakan'daki krize ve Rohingya Müslümanlarının maruz kaldığı zorluklara ilk elden şahit olduklarını söyledi.

BM Güvenlik Konseyinde Myanmar'a kalkan olan Çin'i de isim vermeden eleştiren Haley, "Kısa vadeli ekonomik çıkarların bildiğimiz doğruyu yapmamıza engel olmasına izin veremeyiz. Myanmar'ı bu krizi çözmek için gerçek adımlar atmaya teşvik edecek benzersiz araçlarımız var ve bunları kullanmalıyız ama bazı üyeler şimdiye kadar kişisel çıkarları uğruna harekete geçmemizi engelledi." diye konuştu.

Myanmar'ın BM Daimi Temsilcisi Hau Do Suan ise insan hakları ihlallerine göz yumulmayacağını, kanıtlarla desteklenen ihlallere ilişkin iddiaların soruşturulacağını ve harekete geçileceğini dile getirdi.

Myanmar ordusu, ülkenin farklı bölgelerinde etnik azınlıklara yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirilere hedef oluyor. BM, ordu güçlerinin ülkenin güneybatısındaki Arakan eyaletinde 700 binden fazla Müslümanın komşu Bangladeş'e sığınmasına yol açan operasyonlarını "etnik temizlik" olarak tanımlamıştı.

Öte yandan, kuzeydeki Kaçin eyaletinde de ordu güçleri ile ayrılıkçı isyancılar arasındaki çatışmalar nedeniyle yerli Hristiyan Kaçin etnik topluluğuna mensup binlerce kişi yurtlarını terk etmek zorunda kalmıştı.

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