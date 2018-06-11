ABD'de Federal İletişim Komisyonu (FCC), internette ağ tarafsızlığı ilkelerini baştan aşağı değiştirecek yeni kuralları bugün itibarıyla yürürlüğe girecek. İnternet sağlayıcılarının çevrimiçi hizmetlere erişimi engelleme, yavaşlatma, hızlandırma vb. uygulamalarını önlemeyi amaçlayan ağ tarafsızlık ilkeleri, FCC tarafından yeniden belirleniyor.

Geride bıraktığımız aralık ayında FCC'nin kamuoyuna sunduğu yeni kurallar, 2015'ten bu yana uygulanan ve servis sağlayıcılarının trafik yoğunluğunu diledikleri şekilde yönlendirmesinin önüne geçen kuralları altüst etmişti. ABD, bugün itibarıyla yeni düzenlemeye terfi ediyor.

FCC genel başkanı Ajit Pai, 11 Haziran'da "gereksiz ve zararlı" internet düzenlemelerini yürürlükten kaldıracaklarını ve internete ılımlı bir yaklaşımı geri kazandıracaklarını dile getirmişti. FCC'den geçen ay yapılan açıklamaya göre, söz konusu çalışma için Yönetim ve Bütçe Dairesi'nden onay bekleniliyordu. Projenin uzayıp uzamayacağı merak konusu olmuşken, bir FCC sözcüsünün CNN'e birkaç gün önce yaptığı açıklama, belirlenen zaman çizelgesinde herhangi bir sapma olmadığı ve çalışmanın planlandığı şekilde devam ettiği vurgulandı.

İnternette tarafsızlığın sonu olarak nitelendirilen yeni kurallar ile birlikte servis sağlayıcılar, belirli ücretler karşılığında, internet üzerinde farklı hızlara sahip otobanlar oluşturabilecek ve hatta belirli içeriklere yönelik trafiğin hızına karar verebilecek. Servis sağlayıcılar ayrıca, trafik yoğunluğunu gerekçe göstererek çeşitli adresleri erişime engelleyebilecek.

Ağ tarafsızlığı ilkesi, açık internet anlayışının en önemli basamağı olarak şimdiye dek yapılan internet düzenlemelerinde yol gösterici konumdaydı. ABD'de bugün itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeler ile birlikte kullanıcılarda, ağ tarafsızlığının sona erdiği düşüncesi hakim oldu. Görünen o ki, yeni düzenleme beraberinde pek çok davayı da getirecek. Bu yıl bitmeden yeni bir düzenleme duyurulabilir...