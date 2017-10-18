ABD'den Irak'ın birliğine destek

Irak Başbakanlık Basın Ofisinin yazılı açıklamasına göre, Başbakan Haydar el-İbadi, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü.

Görüşmede, IKBY'nin gayrimeşru referandumunu tanımadıklarını yineleyen Tillerson, Irak'ın birliğini, bunun yanı sıra merkezi yönetimin yasal uygulama ve çatışmalardan uzak durulması yönündeki adımlarını desteklediklerini ifade etti.

Irak hükümetinin terörle mücadelesini de desteklediklerini açıklayan Tillerson, ülke ekonomisi ve yeniden imarı konusunda da katkı sağlayacaklarını belirtti.

"ÜLKENİN BÖLÜNMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN YASAL ADIMLAR ATIYORUZ"

İbadi ise Kerkük'te yaşananlar konusunda otorite uygulanması için güvenlik güçlerinin yeniden dağılımının gerçekleştiğini kaydederek, bunun ülkenin bölünmesinin engellenmesi için atılan yasal adımlar olduğunu vurguladı.

Açıklamada sözlerine yer verilen İbadi, "Federal hükümet anayasayı temel alarak diyaloğa önem veriyordu ancak IKBY'deki sorumlular buna yanıt vermedi. Önceliğimiz hala DEAŞ'la mücadeledir. Irak topraklarının tamamını kurtarma ve sınırların güvenliğini sağlamaya yakınlaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da İbadi'yi arayarak merkezi yönetimin Irak'ın birliğini korumak için attığı yasal adımları desteklediklerini duyurdu. Macron, terör örgütü DEAŞ'la mücadele odağının sürdürülmesinin önemine de işaret etti.