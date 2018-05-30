ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Menbiç konusunda ABD ve Türkiye arasındaki görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Nauert, günlük basın toplantısında bir soru üzerine Menbiç konusunda açıklamalar yaptı.

Nauert, geçen hafta Türkiye-ABD Çalışma Grubu'nun Ankara'da bir araya geldiğine işaret ederek, görüşmelerin 4 Haziran'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında Washington'da gerçekleşeceğini belirtti.

"Henüz Türk Hükümeti ile varılmış bir anlaşma yok." ifadesini kullanan Nauert, "Suriye dahil olmak üzere ortak kaygılarımızın olduğu konularda görüşmeler devam ediyor." dedi.

Sözcü Nauert, ayrıca tarafların Menbiç konusunda yol haritasını çıkardığını kaydetti.

ÇAVUŞOĞLU 4 HAZİRAN'DA WASHINGTON'DA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile 4 Haziran'da Washington'da görüşecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo´nun davetiyle ABD´ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Görüşmelerde, 'Münbiç Yol Haritası' başta olmak üzere Suriye meselesinin ve ikili ilişkilerin ele alınacağı öğrenildi.



Konuya ilişkin olarak Dışişler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo´nun davetine icabetle 3-4 Haziran 2018 tarihleri arasında ABD´ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtildi. Görüşmelerde; Münbiç Yol Haritası başta olmak üzere Suriye meselesinin ve ikili ilişkilerin, ayrıca ortak gündemde yer alan diğer bölgesel ve uluslararası konuların ele alınmasının öngörüldüğü ifade edildi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Vaşington´da ayrıca, ABD´de yaşayan Türk ve Müslüman toplumunun temsilcileri, Amerikan iş çevreleri, düşünce kuruluşları ve basın mensuplarıyla biraraya gelmesi planlanıyor.













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