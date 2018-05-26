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Zirveyi iptal eden Trump, tehdit de ederek, "Ne yazık ki son açıklamalarınızda gösterdiğiniz büyük öfke ve açık düşmanlığa dayanarak,uzun zamandır planlanan toplantıyı yapmanın şu anda uygun olmayacağını hissettim. Lütfen bu mektubu iki tarafın iyiliği için ancak dünyanın zararına yapılmayacak olan Singapur zirvesini temsilen kabul edin. Nükleer kabiliyetlerinizden bahsediyorsunuz ancak bizimkiler o kadar devasa ve güçlü ki Tanrı’ya asla kullanmak zorunda kalmamamız için dua ediyorum." dedi.