Türkiye'nin, Afrin'deki terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı gerekçe gösterip Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarını durduran ve ana omurgasını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu DSG'nin sorumluları ile ABD ve Koalisyon güçlerinin komutanları görüştü.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana ilk kez gerçekleşen görüşmenin fotoğrafı, koalisyonun sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Fotoğraflarda, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel'in bir DSG sorumlusu ile tokalaştığı görülüyor. Fotoğraflar, 'Koalisyon ve ABD'li generaller, Suriye Demokratik Güçleri ortaklarımız ile DEAŞ'a karşı Orta Fırat Vadisi'ndeki mevcut operasyonlar hakkında daha iyi anlaşmak için buluştuk. 1 Mayıs'ta operasyon başlatılmıştı; DSG, 64 kilometrekare bölgeyi teröristlerden temizlemiş, bu da DEAŞ'tan temizlenen alanı toplam 5 bin kilometrekarenin üzerine çıkartmış' notu ile paylaşıldı.

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