Jimmy Kimmel, "Bildiğiniz gibi Akademi, geçen sene Weinstein'ı kovdu. Çok fazla aday vardı ancak Harvey en fazlasını hak etti" dedi.

Ünlü komedyen, Weinstein'ı Oscar heykeline benzeterek, "Oscar, Hollywood'un en saygıdeğer erkeği, çünkü ellerine hakim olabiliyor" şeklinde konuştu.



Kimmel, cinsel taciz olaylarına 'Time's Up' (Süre doldu), 'MeeToo' (Ben de) hareketlerine de değindi.