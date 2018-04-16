İzmir’de FETÖ ve PKK terör örgütü adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD uyruklu Papaz Andrew Craig Brunson, bugün hâkim karşısına çıkıyor. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak duruşmayı, ABD’li senatörlerin yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı gazetecinin de izlemesi bekleniyor.

Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre; 9 Aralık 2016’da tutuklanan ABD’li papaz Brunson hakkındaki iddianamede, “örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek ve devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek” suçlamalarından 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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