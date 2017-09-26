ABD ve Hindistan teröre karşı işbirliği yapacak

Mattis, Yeni Delhi ziyareti kapsamında Hindistan Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman ile bir araya geldi.

ABD Savunma Bakanı Mattis, iki ülke arasındaki savunma iş birliğini güçlendirme konularının ele alındığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın açıklamasında, "Teröre sığınak sağlanmasına dünyanın hiçbir yerinde izin verilmeyecek. ABD ve Hindistan, bu belayı ortadan kaldırmak için birlikte çalışma kararı verdi." dedi.

Mattis, Hindistan'ın Afganistan'da demokrasi ve güvenliğin sağlanmasındaki çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Kuzey Kore konusuna da değinen Mattis, Pyongyang yönetimiyle sorunları diplomatik yollardan çözmek istediklerini ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması üzerine yoğunlaştıklarını ifade etti.

Sitharaman da iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin son birkaç yıl içinde giderek büyüdüğünü vurgulayarak "Dünyanın en büyük demokrasileri olarak, temel değerleri ve çıkarları da paylaşıyoruz." diye konuştu.

Hindistan'ın, Afganistan'ın altyapısını yeniden inşa etme faaliyetlerine devam edeceğini söyleyen Sitharaman, ülkeye Hint askeri gönderilmeyeceğini söyledi.

İki bakanın, ABD ve Hindistan'ın deniz güvenliği konularını da ele aldığı kaydedildi.

Mattis'in ziyaretinin, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden bir yetkili tarafından Hindistan'a düzenlenen ilk kez resmi düzeyde ziyaret olduğuna dikkat çekildi.

Mattis, ziyaret sırasında Başbakan Narendra Modi tarafından kabul edilecek.

Mattis'in görüşmelerde, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine ve Hindistan'ın, ABD'nin Afganistan'daki çabalarına nasıl katkı sağlayabileceğine ilişkin konular üzerinde duracağı kaydedildi.

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