İsrail Kanal 2 televizyonunun haberinde, İsrail Füze Savunma Komutanı General Zvika Haimovich'in, " ABD'li dostlarımızla İsrail'de ilk defa kurduğumuz askeri füze savunma üssünün açılışını yaptık." dediği belirtildi.

ABD bayraklarının askeri üs üzerinde dalgalanmaya başladığını belirten General Haimovich, bu adımın belirli bir olaya ya da potansiyel bir tehdide doğrudan tepki olmadığını, aksine 2014'teki Gazze savaşından alınan "dersler" ve istihbarat raporları çerçevesinde gelecekte olması muhtemel risklerin bir bileşimi olduğunu kaydetti.

"Etrafımızda uzak, yakın çok fazla düşmanımız var." ifadesini kullanan Haimovich, ülkenin güneyinde kurulan ortak askeri üsle ilgili ayrıntıya yer vermedi.

ABD ve İsrail tarafından kurulan ortak füze savunma üssüne ilişkin haberin, BM Genel Kurulu 72. Dönem oturumlarına katılmak üzere New York’a giden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün yaptığı görüşme öncesi açıklanması dikkati çekti.

İsrail, daha önce ABD ile 50 F35 tipi savaş uçağı anlaşması yapmış, daha sonra belirli aralıklarla bu uçakların bir kısmını teslim almıştı.

İsrail, geçen nisan ayında da "Davut Sapanı" adlı yeni orta menzilli füze savunma sistemlerini devreye soktuğunu duyurmuştu.

İsrail'in Rafael Gelişmiş Savunma Sistemleri ve Amerikan menşeli Raytheon şirketleri tarafından geliştirilen Davut Sapanı, 70 ve 300 kilometre arasındaki füzeleri havada engelleyebiliyor.

İsrail'in halihazırda sahip olduğu Demir Kubbe füze savunma sistemi kısa menzilli füzelere karşı kullanılıyor. İsrail ayrıca Ok (Arrow) adı verilen uzun menzilli füzelere karşı kullanılabilecek füze savunma sistemlerine de sahip.

Kısa menzilli füze savunma sisteminin Gazze'den gelebilecek roketlere, orta menzilli savunma sisteminin Hizbullah'ın atabileceği füzelere, uzun menzilli sistemin de İran'dan gelebilecek tehditlere karşı kullanılma amacı taşıdığı belirtiliyor.

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