ABD'ye satılamayan çelik Türk pazarına yöneldi

Bilgin mart ayı sonu itibarıyla çelik üretimi ve dış ticaretine ilişkin verilerle sektördeki son gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin ham çelik üretiminin mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 3,4 milyon tona çıktığına işaret eden Bilgin, ocak-mart döneminde ise üretimdeki artışın yüzde 7,9'u bulduğunu ve 9,5 milyon tona ulaştığını söyledi. Bilgin, ham çelikteki tüketimin de martta yıllık bazda yüzde 21,4 artarak 2,6 milyon tona, yılın ilk çeyreği itibarıyla yüzde 12,7 artış kaydederek 8,7 milyon tona yükseldiğini bildirdi.
Sektöre ilişkin dış ticaret verilerini de paylaşan Bilgin, ihracatın mart ayında geçen yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde 9,7 azalarak 1 milyon 835 bin tona gerilediğini, değer olarak ise yüzde 15,9 artarak 1 milyar 533 milyon dolara yükseldiğini aktardı. İhracatın ocak-mart döneminde miktar itibarıyla yüzde 2,5 azalarak 5 milyon 72 bin tona düştüğünü ifade eden Bilgin, değer itibarıyla da yüzde 22,7 artış oranı yakalanarak 4 milyar 116 milyon dolara ulaştığını dile getirdi.
İTHALAT ARTIŞINDA ABD ETKİSİ
Sektör ithalatının mart ayında miktar yönünden yüzde 7,5 artarak 1 milyon 535 bin tona, değer olarak yüzde 23,7 artışla 1 milyar 263 milyon dolara yükseldiğini belirten Bilgin, yılın 3 ayında miktar bazında ithalatın yüzde 4,4 artarak 4 milyon 158 bin tona, değer olarak yüzde 26,3 artış kaydederek 3 milyar 467 milyon dolara ulaştığını bildirdi.
Bilgin, ithalattaki artışa dikkati çekerek, ABD'nin, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerden yaptığı çelik ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması kararını anımsattı. Bu karar nedeniyle ABD'ye satılamayan ürünlerin Türk pazarına yönlendirildiğini vurgulayan Bilgin, Türkiye'de çelik ürünlerine uygulanan gümrük vergisinin diğer ülkelerdeki oranlara kıyasla düşük olmasının da ithalatı artırdığını söyledi. Bilgin, "Ekonomi Bakanlığının 27 Nisan itibarıyla başlattığı ithalata yönelik soruşturmanın bu anlamda olumlu etkilerinin olmasını bekliyoruz." diye konuştu.
Gazi Bilgin, iç talep anlamında bir sıkıntı olmadığını ve sektörün talep artışını karşılayabilecek üretim kapasitesine sahip bulunduğunu kaydetti.
"ABD, TÜRKİYE'Yİ GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF TUTMALI"
ABD Başkanı Donald Trump'ın kendi çelik sanayisini korumak amacıyla çelik ürünleri ithalatına yüzde 25 vergi uygulamasının sektör ihracatını olumsuz etkilediğine dikkati çeken Bilgin, Türkiye'nin geleneksel pazarlarındaki üreticilerin üretimlerini artırmaların da ihracatın düşmesinde rol oynadığını belirtti.
ABD ve AB'nin Türkiye'nin sektör ihracatında yüzde 45'lik paya sahip olduğunu ifade eden Bilgin, "Her iki ülke ve ülke grubu da yoğun bir şekilde koruma tedbirlerine başvuruyor. Türkiye, ABD ile müttefik olması, üretiminde ithalatın payının son derece düşük seviyede bulunması gibi gerekçelerle gümrük vergisinden muaf tutulmayı hak etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.
Bilgin, AB'nin çelik ithalatına yönelik koruma tedbirlerine de değinerek, gerek Gümrük Birliğine tabi olması gerekse Avrupa Kömür Çelik Topluluğu ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması taahhütlerine uygun üretim yapması sebebiyle Türkiye'nin, AB'nin koruma önlemlerinin dışında bırakılması gerektiğini bildirdi.
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