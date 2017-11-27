Abdullah Avcı: ''Adebayor'un golünü konuşacaklarına kendi attıkları gole baksınlar''

Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuştu.

''ADEBAYOR'UN POZİSYONUNDA EL YOK''

''Attıkları golde tacı 15 metre önden attılar. Onu da konuşsunlar. Pozisyona tekrar baktım, el yok. Bence penaltı da değil. Adebayor da zaten öyle bir şey söylemediğini bana söyledi.''

''ÜÇÜNCÜ BÖLGEDE HAREKETSİZ KALDIK''

''Sekiz günde üçüncü maçımızı oynadık. Kaliteli bir rakiple karşılaştık. Onların özelliklerine göre çalıştık. 3. bölgeye kadar oyunumuzu iyi oynadık fakat orada hareketsiz kaldık.''