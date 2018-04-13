Abdullah Avcı, Galatasaray maçından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, ''Şampiyonluk dört takım arasında ligin sonuna kadar sürecektir. Kazanırsın, kaybedersin. Geçen seneki Beşiktaş'ın şampiyonluğu konuşulmuyor. Geçen hafta bizim de beklemediğimiz kaybettikleri bir durum var. İçeride seyircisiyle birlikte kontrollü bazen kontrolsüz baskıları var. Biz bu durumlara çalıştık, pazar günü göreceğiz hep birlikte. Oynayan oyuncu önemlidir, oynamayan oyuncu değerlidir. Adebayor ve Elia önemli oyunculardır. Ancak oynamayan oyuncu benim için daha değerlidir. Hafta sonu için bir kaygı, bir baskı hissetmiyor. Bu maça final maçı gibi bakmıyorum.'' ifadelerini kullandı.