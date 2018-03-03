Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir evinde Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.
Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Göztepe'nin lige geldiğinden beri önemli organizasyonları olduğunu ifade ederek, "Geriye düştükten sonra topu aldıklarında ikinci bölgeyi kullanmadan yaptıkları ortalar var. Bugünkü planlardan bir tanesi rakibi karşılarken blokların arasına iki oyuncu sokmaktı. Bunu da son derece çok iyi yaptık ve 18 kere o blokların arasında oyuncuları topla buluşturduk. Duran toplardan bulduğumuz pozisyon vardı. 45+2 de duran toptan gol attık. Faul değil gibi duruyor o pozisyon. Ama o kalabalığın içinde bunlar olabiliyor. Bütün oyun gücünü bu pozisyon üzerinden konuşamayız. Geçen hafta bizim maçta da ceza sahası içinde penaltı vardı ve konuşmamıştık. Bunları konuşursak oyunun bütünlüğü biter. İkinci yarı topa sahip olduğumuz ve kaçırdığımız pozisyonlar var. Top 60 dakika oyunda kaldı ve yüzde 61 topa sahip olduk. Duran toplarda Göztepe çok gol görüyordu ve bugünde böyle oldu. Rakipten daha yaşlıyız ama koşu mesafesi olarak rakipten daha fazla koştuk. Kerim Frei çok iyi koştu bugün. Rakibe de kendi ayağımızdan kaptırıp pozisyon verdik. Oyun gücünü doğru yansıttık. Böyle bir rakibe karşı kazanmak önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Göztepe taraftarına kattıkları renk için teşekkür ediyorum. 24. haftayı bitirdik ve geriye 10 hafta kaldı. Oyuncularımı özellikle geçen haftaki yıpranmadan sonra zihinsel olarak topladım" dedi.
"KAZANMA DUYGUSU ÖNEMLİ"
Kazanma duygusunun önemli olduğunu belirten Avcı, "Ama bazen ister istemez son dakikalarda oyuncuların kaygısı olabilir. Bu riski almadan direkte oynayabilirdik ama oyun disiplinine uyduk. 4 tane rakibe pozisyon verdik ve bunların hepsi bireysel hatalardan. Buradan olumlu olarak çıkaracağımız oyunlar var. Daha az hata yaparsak bizim için daha doğru olur" şeklinde konuştu.
"LİGDE KOPMA OLACAĞINI SANMIYORUM"
Ligde kopma olacağını sanmadığını belirten Abdullah Avcı, "Herkes her yerde puan kaybedebilir. Her rakibin bir hedefi var. Ama barajın geçen senekiler kadar yüksek olmayıp daha aşağılarda olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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