Abdullah Avcı: Şampiyonluğa oynayacağız

Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısına bugün vefat eden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başladı.

Galatasaray'a karşı farklı galip geldikleri için çok mutlu olduklarını belirten Avcı, "Cesaretli, coşkulu, rakibine meydan okuyarak oynadık ve harika bir galibiyet oldu. Henüz 12. haftayı oynadık ve bir maç kazandık, daha hiçbir şey kazanmadık. 3,5 sene oldu, yukarıdaki bantta devam ediyoruz. Oyuncu kalitemiz arttı, oyun planlarımız değişti. Rakiplerimiz, bir şampiyon planı ile hazırlanıyor bize karşı. Bugün Kadıköy'de kazanabiliyorsan, Galatasaray'ı 5-1 yenebiliyorsan, Beşiktaş'ı deplasmanda oyun olarak yenebiliyorsak, evet biz de şampiyonluğa oynarız. Oluruz olmayız ama biz de şampiyon gibi oynamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın 3'lü ya da 4'lü savunmayla oynama ihtimallerine hazırlandıklarının altını çizen Avcı, şöyle konuştu:

"Galatasaray oyun planları üzerinde değişiklikler yapıyordu. Özellikle 'üçlü oynarlarsa, dörtlü oynarlarsa nasıl baskı yapacağız' diye düşündük. İki santrafor oynarlarsa ne yapacağımızı da düşündük. Birinci bölgede ligin en fazla pas yapan takımlardan biriydi. Kaybettiği maçlarda ise bu bölgede az pas yapıyorlardı. Galatasaray'ın puan kaybettiği maçlar, baskı yediği maçlardır. Galatasaray birinci bölgeden pas yapmadan iki forvete uzun toplar göndererek başladı.

Bu bizim beklediğimiz bir oyun değildi. Çünkü lider takım ve iyi ayakları olan bir takımdı. Biz burada Gökhan ve İrfan'ı, forvetlere kafaya çıkarmak ve seken toplarda eksik kalmamak istedik. Yüzde 68'ini onlar aldılar ama düşen topların yüzde 63'ünü biz aldık, bu doğru bir plandı. Kenarları kullanmak bizim için çözüm noktasıydı. Bir de duran toplar önemliydi. Çünkü Galatasaray 9 golün 5'ini duran toplardan yemişti. Duran top hücumda ve savunmada sana maç kazandırabiliyor. Golden sonraki öz güven ve oyunun içinde doğru planlamamız vardı. İki pozisyon verdik bir de yediğimiz gol var."

Abdullah Avcı, oyun içinde Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'la yaşadığı gerginlik hakkında ise, "Maç içinde yaşanabilecek şeyler, hocanın kaygısı ve gerginliği var. Ben onu heyecanına veriyorum, dürüst ve çalışkan hatırlamak istiyorum." yorumunda bulundu.

Avcı, Galatasaray'a karşı böyle bir fark bekleyip beklemediğinin sorulması üzerine ise "Çok direkt oyun oynadılar, 2-0'dan sonra pas opsiyonunu kullanmaya başladılar. Farklı skor, bazı algılar oluşuyor ama Galatasaray'a karşı son 4 maçımızı kazandık. Bu farklı skorlar olabiliyor. Tecrübeli ve deneyimli oyuncularım bunu çok rahat kullanabiliyorlar. Yalnızca Tudorlu Galatasaray'a karşı değil diğer hocalara karşı da kazanmıştık. 12. hafta bitti, biz yarış içinde olmaya devam edeceğiz." sözlerini kullandı.

Her maça rahat bir şekilde hazırlandıklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Kaygımız yok, kaybedersek ne olabilir, Galatasaray 6 puan önde olabilirdi. 12. haftada hiçbir önemi olmaz. Kaygı başka şeyleri getiriyor. Önümüzde Avrupa kupası var, yaşlı bir takımız devre arasına kadar 11 maç oynayacağız. Kadroda planlama yapıyoruz, Gökhan İnler, Kerim Frei her zaman iş yapıyor, Uğur da bu maçta oynadı, onlara da teşekkür ediyorum. Adebayor dünya markası, onunla ilgili çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Enerjisi yüksek bir oyuncu. Ona da teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.