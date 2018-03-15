ABD’ye balık ihracatı 50 milyon dolara koşuyor

ABD’ye ihracatını her geçen yıl yükselten Türk su ürünleri sektörü, 2018 yılında da artışın devam edeceği görüşünde. ABD’nin Boston kentinde 11-13 Mart tarihleri arasında düzenlenen Seafood Expo North America (SENA) Fuarı’nda Türk su ürünlerinin gördüğü ilginin, gelecek için bu pazarda ümitleri artırdığını belirten İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tuncay Sagun, bu yıl ABD pazarındaki ihracat artışının geçen yılların çok üzerinde olacağını söyledi.
10 yılda ihracatı 10 kat artıracaklar
2008 yılında yaklaşık 5 milyon dolar olan ABD’ye su ürünleri ihracatının, yapılan tanıtım çalışmaları sonucunda; 2015 yılında 24 milyon dolara, 2016’da 27 milyon dolara, 2017 yılında ise 36 milyon dolara çıktığını ifade eden Sagun, 2018 yılının ilk iki ayında gerçekleştirilen ihracatın ise 7 milyon dolar olduğunu bildirdi. Sagun, iki aylık rakama bakıldığında ihracatta yıl sonunda 50 milyon doları rahatlıkla aşabileceklerinin ortaya çıktığını bildirdi.
İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin milli katılım organizasyonuyla Türkiye’nin önde gelen firmalarından Grup Sagun, Kılıç Deniz Ürünleri, Kopuzmar Su Ürünleri/Luckyfish, Rdm Gıda, Gümüşdoğa Su Ürünleri, Sastaş A.Ş. ve Nordzee Su Ürünleri’nin fuara katıldığına bildiren Sagun, “Bu yıl Turkish Seafood - Dreamland of Seafood konseptiyle fuarda yer aldık. İhracatımızda olduğu gibi fuardaki gücümüzü de her geçen yıl artırıyoruz. Öyle ki bu yıl Türkiye fuarda en büyük ikinci ülkesi olmayı başardı. Her yerde Türk ürünleri tanıtıldı” dedi.
Sadece mideye değil, göze ve kulağa da hitap etti
İlk gününden itibaren fuara ulaşım için kullanılan tüm otobüslerde Türk balıkçılık sektörünü anlatan tanıtım filmleri yer aldı. Fuar alanının en prestijli yerlerinde Türkiye deniz ürünleri ve milli katılım alanı reklamları yayınlandı. Dünyanın dört bir yanından binlerce profesyonelin ziyaret ettiği fuarda yapılan tanıtım çalışmalarının oldukça ses getirdiğini kaydeden Tuncay Sagun sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türk ürünlerini tanıtmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyoruz. Gelenek haline getirdiğimiz balık ikramını SENA Fuarı’nda da sürdürdük. Ünlü şeflerin pişirdiği Türk balık ürünlerini Türkiye standını ziyaret eden tüm katılımcılara ikram ettik. Otobüslerdeki tanıtım videolarımız da çok etkili oldu. Ayrıca birliğimiz tarafından hazırlatılan ‘Türkiye Balıkçılık Tarihi ve Türk Balıkları’ ile yapılan yemek tarifi kitapları hem sektörümüz hem de ülkemizin tanıtımında önemli rol oynadı.”
Hamburger yerine deniz levreği
Özellikle fastfooda dayalı beslenme alışkanlığı olan ABD halkının, daha sağlıklı beslenmeye yönlendirilmesi için Amerikan hükümeti tarafından sürekli projeler geliştirildiğine dikkat çeken Sagun, balığın bu alanda ilk alternatif olduğunu söyledi. ABD’ye Türkiye’den en fazla deniz levreği ve mavi yüzgeçli orkinos ihraç edildiğini belirten Sagun, önümüzdeki yıllarda ürün çeşitliliği konusunda da çalışmalara ağırlık vereceklerini söyledi.
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