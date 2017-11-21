Aboubakar Beşiktaş taraftarına üçlü çektirdi!

Porto forması giyen Vincent Aboubakar'ın karşılaşma sonrası eski takımı Beşiktaş'ın taraftarlarına üçlü çektirmesi dikkati çekti.

Maç boyunca etkisiz bir oyun sergileyen Aboubakar, taraftarların isteği üzerine bu hareketi yaptı.

Aboubakar, Porto ile oynanan ilk karşılaşmayı kazanan Beşiktaş'ın soyunma odasına gitmiş ve siyah-beyazlı oyuncuların kutlamalarına katılmasıyla kendi camiasından tepki görmüştü.

Twitter'da yazılanlar:

- ABOUBAKAR: KOVİRMİSİN AGAM? PORTO: KOVMİRİM ULA KOVMİRİM

- Aboubakar üçlü çektiriyor kahkaha atıyorum seviyorum seni

- Yüreği güzel adam Aboubakar maç sonunda Vodafone Park'ta üçlü çektirdi.

- Maçtan sonra 3lü çektiren Aboubakar, adamsın kara oğlan