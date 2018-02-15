İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 1'i emniyet müdürü 11 polisin de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu bir süre önce merkeze alınmıştı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda gözaltına alınan zanlıların, Hakan Ato isimli fuhuş baronuyla irtibatlı oldukları öğrenildi.

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