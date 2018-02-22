Adana'da "yüksekten düşerek öldü" denilen 3 yaşındaki Bünyamin olayını polis ekipleri aydınlattı. Olayı gerçekçi bulmayarak güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, küçük çocuğa bir aracın çarptığını ve sürücünün kaza sonrası aracını yıkattığını tespit etti. Yakalanarak adliyeye sevk edilen zanlı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

İHA'nın haberine göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Dedekorkut Mahallesi 842 sokakta 18 Şubat günü meydana geldi. İddiaya göre, evinin önündeki sokakta oynayan 3 yaşındaki Bünyamin Ok bir süre sonra ölü bulundu. Hemen olay yerine polis çağrıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğinin deneyimli dedektifleri ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

POLİS İNANMADI

Cinayet dedektifleri olay yerine gelerek önce görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Çocuğun öldüğü anı gören iki kişi polise çocuğun yüksekten düştüğünü ve kafasının parçalandığını söyledi. Bunun üzerine polis çocuğun cesedini inceledi. Polis yaptığı incelemede çocuğun patlayan kafasının önceki deneyimlerine göre yüksekten düşme sonucu oluşamayacağını, bir aracın üzerinden geçmesi sonucu oluşabileceğini tahmin etti. Polis bu doğrultuda mahalledeki vatandaşlardan ifade almaya devam etti.

84 KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Bu arada bir kişi ise çocuğu gördüğünde havada olduğunu ancak yüksekten mi düştüğünü o an yoldan geçen bir araç çarptığını bilmediğini söyledi. Polis bunun üzerine çocuğa bir aracın çarpmış olabileceği üzerinde durarak güvenlik kamerası çalışması başlattı. Yaklaşık 84 kamera görüntüsünü inceleyen polis 01 AUC 59 plakalı kamyonetin sokaktan geçerken hızlı geldiğini ve oyun oynayan çocukların arasına daldığını Ok'un kaçamadığı ve kamyonetin 3 yaşındaki çocuğa çarptığını çarpma sonucu havaya fırlayarak yere düştükten sonra kamyonetin altında kalarak can verdiğini daha sonrada kamyonet sürücüsünün kaçtığını belirledi.

KAZA İZLERİNİ SİLMEK İÇİN YIKATTI

Polis kamyonet sürücüsünü tespit etmek için kaçtığı istikamete doğru güvenlik kamerası incelemesine devam ettiğinde zanlının 59 yaşındaki Şehmuz Ö. olduğunu ve kazadan hemen sonra yıkamacıya giderek kamyoneti temizlettiğini tespit etti. Polis bu tespitlerin ardından zanlının Yunus Emre Mahallesi'nde olduğunu belirleyerek burada yakaladı. Kamyoneti de bulan polis önce kamyonette çocuğa dair izler olup olmadığı yönünde çalışma başlattı. Yapılan bu çalışmalar sonucunda kamyonetin altında çocuğun kan lekelerine rastladı. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlının sorgusunda, "Benim haberim yok, ben hiçbir şey hissetmedim bilmiyorum. Ben kimseye çarpmadım. Kamyoneti de muayeneye gideceğim için yıkattım" dediği öğrenildi.

Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme zanlıyı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Çocuk ise gözyaşları arasında toprağa verildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER