Adana'da hortumla aracına benzin çekmeye çalışan bir kişi benzinin genzine kaçması sonucu hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay, 14 Eylül Perşembe günü Çukurova İlçesi Salbaş Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 45 yaşındaki Pozaray Dönmez'in yol kenarında aracının benzini bitti. Daha sonra Dönmez başka bir araçtan benzin çekerek aracına aktarmak istedi. Ancak Dönmez başka araçtan hortumla benzin çektiği sırada benzin genzine kaçtı. Bir anda fenalaşan Dönmez acılar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Dönmez'i Adana Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesine kaldırdı. 13 gündür yoğun bakımda tedavi gören Dönmez bugün saat 03.30 sıralarında hayatını kaybetti.