Adana'da esrarengiz kaza film gibi cinayet çıktı

Adana'da dün meydana gelen trafik kazasında ölen Savaş Topal'ın otomobil içinde tartıştığı arkadaşı, 44 yaşındaki Murat E. tarafından başından vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Yavuzlar Mahallesi Özdemir Sabancı Caddesi'nde meydana geldi. Savaş Topal, akrabaları Murat E., 33 yaşındaki Uğur E. ve 23 yaşındaki Serhat T. ile beraber, gezmeye çıktı. Topal yönetimindeki otomobil, Adnan Menderes Bulvarı ile Özdemir Sabancı Bulvarı´nın kesiştiği kavşakta, 27 yaşındaki Hakan Adanalı yönetimindeki otomobille çarpıştı.
DÖVDÜLER, SONRA AMBULANS ÇAĞIRDILAR
Kaza ardından, Topal ve arkadaşları, Adanalı'yı darp etti. Serhat T. ise, Adanalı'nın nüfus cüzdanını ve cep telefonunu alarak, bir süre alıkoydu. Aldığı yumruk darbeleri sonucunda yaralanan Adanalı'nın kan kaybettiğini gören saldırganlar, ambulans çağırdı. 112 ekibi, yaralı Hakan Adanalı'yı Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi´ne götürdü. Daha sonra Savaş Topal, Murat ve Uğur E. kardeşleri de araçlarını alıp kaza yerinden ayrıldı. Serhat T. ise, yaralı Hakan Adanalı'nın otomobilini polis gelmeden alarak arkadaşlarını takip etti.
ARAÇ İÇİNDE KAVGA ÇIKTI
Olayın ardından Topal ile Murat E. araç içine tartışmaya başladı. Aralarında daha önce yüklü miktarda alacak anlaşmazlığı olduğu öne sürülen 4 arkadaş, birbirlerine küfür etmeye başladı. Uzman çavuşluktan emekli olan E., kavganın büyümesi üzerine beylik tabancasını çekip, otomobili kullanan Savaş Topal´a ateş etti. Ağır yaralanan Topal, otomobilin direksiyon kontrolünü yitirince şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler kurtarma ekiplerine haber verdi. Bu sırada Murat E. kaçtı. Sıkışan Uğur E. ise, ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Ağır yaralı Topal, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi´ne, kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Topal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
CİNAYET ÇIKTI
Yapılan ön otopside, doktorlar Topal'ın vücudunda bir ateşli silah yaralanması tespit edemedi. Morga inen polis, ceset üzerindeki mermi yarasını buldu. Serhat T. kaza ardından Adanalı'nın aracıyla kaçmaya çalışırken yakalandı. Cinayet ardından şüpheli Osmaniye´nin Kadirli İlçesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan Murat E., Uğur E. ve Serhat T. sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Savaş Topal´ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu´na götürüldü.
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