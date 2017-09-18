Şantaj iddiasında bulunup zimmeti kabul etti

Adana'da 66 banka müşterisinin hesabından sevgilisinin şirketlerine 1 milyon 836 bin 791 lira aktardığı iddiasıyla tutuklanan bankacı ile şüpheli iş adamı hakkında zimmet suçundan 12'şer yıl hapis cezası istemiyle açılanan davanın ilk duruşması görüldü.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bankacı Şirin K. ile sevgilisi iş adamı Erkan Serhan Ü. ile avukatları katıldı.
Sanık Şirin K. savunmasında, sevgilisinin şirketlerine kendisine şantaj yaptığı için para transferlerini yaptığını itiraf etti.
İş adamıyla müşteri olması dolayısıyla tanıştıklarını anlatan Şirin K, şunları aktardı:
"İlk başlarda bankacı ve müşteri ilişkisi içindeydik. Daha sonra benimle ciddi düşündüğünü söyleyince arkadaş olduk. Erhan Serhan 2015'te yüklü miktarda borçlandı. Benim evde duştayken görüntülerimi çekmiş. Bunu kullanarak benden yüklü miktarda para talep etti. İlk etapta kendisine biriktirdiğim 27 bin lira gönderdim. 3 kredi kartımı aldı. Yaklaşık 70 bin lirayı da buradan harcadı. 15 bin lira başka bankadan kredi çektim, ona verdim. Ancak bununla yetinmedi. Başka yerden faizle borçlandım. Görüntülerle tehdit ederek bankadan usulsüz işlem yapmamı istedi. Ben de korkumdan limitlerinin hepsini kullanmayan müşterilerimizin kredilerinden bazılarını otomatik olarak hesaplarından aldım. Erkan Serhan'ın firmasına aktardım."
İş adamı Erkan Serhan Ü. ise suçlamayı kabul etmeyerek "Benim bu işlerle kesinlikle dahilim yoktur. Böyle bir şantaja ihtiyacımız yok. Şantaj yapsaydım kendi hesaplarıma para nakli yaptırmazdım." ifadesini kullandı.
Mahkeme heyeti, 2 sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.
Kozan ilçesindeki bir bankanın şube müdürü Ş.K, 22 Aralık 2016'da polise başvurarak bankalarında KOBİ portföy yönetmeni olarak görev yapan Şirin K'nın (35), banka müşterilerinin hesaplarından onların bilgisi ve izni dışında arkadaşı Erkan Serhan Ü'ye (34) ait olan şirketlere para aktarımı yaptığını tespit ettiklerini bildirerek suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine 23 Aralık 2016'da tutuklanan bankacı Şirin K. ile sevgilisi olduğu iddia edilen Erkan Serhan Ü. hakkındaki zimmet suçundan 12'şer yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
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