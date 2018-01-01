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"İNTİHARI DÜŞÜNDÜM ANCAK ARTIK FARKLIYIM"

"Gençtim ve gençken yanlış kararlar verirsiniz. Her gün çok stresli geçiyordu. Böyle hissettiğim bir gün, kendi hayatıma son vermeye karar verdim ve yakın bir arkadaşımı aradım. O da bana 'Seni örnek alan, bulunduğun noktada olmak isteyen insanlar var. Her şansa sahipsin' dedi. O günden sonra farklı bir insan oldum. Ne olursa olsun hayata hep pozitif bakmayı isteyen biriyim."