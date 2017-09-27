Adebayor, Braga maçında yok

Adebayor, Braga karşısında olmayacak...

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın Braga ile karşılaşacak olan Başakşehir'de Emmanuel Adebayor, Braga'ya giden kafilede yer almadı. Sakatlığı devam eden ve henüz iyileşmeyen Togolu golcü, yarın sahada olmayacak. Adebayor'un yerine ise Mevlüt Erdinç'in forma giymesi bekleniyor. Braga'da oynanacak mücadele saat 22.05'te başlayacak ve karşılaşmayı Sloven Hakem Matej Jug yönetecek. Başakşehir, grubun ilk maçında kendi evinde Ludogorets ile karşılaşmış ve mücadeleden 0-0'lık beraberlkle ayrılmıştı.

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Emmanuel Adebayor