Adebayor'dan Galatasaray'a ikinci kez hat-trick 

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir'in Galatasaray'ı 5-1 mağlup ettiği mücadelede Adebayor, galibiyete büyük katkı sağladı. Togolu futbolcu, sarı-kırmızılılara karşı oynadığı mücadelenin 25, 58 ve 76. dakikalarında gol atarak, ikinci kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.



Yıldız oyuncu, Galatasaray'a karşı oynadığı 3 maçta 6 gole ulaşırken, bu sezon ligde 7. kez rakip fileleri sarstı. Geçen sezon ligin 27. haftasında Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada da Cimbom'a karşı 3 gol sevinci yaşayan deneyimli golcü, bu sezon toplamda 8. golünü kaydetmiş oldu.

Emmanuel Adebayor'un maç sonu açıklamaları ise şu şekilde:

Ben sahada sadece maça odaklanıyorum. İlk golden sonra devamının gelmesi, hat-trick yapmış olmam da hem benim hem kulübüm adına çok önemli. Futbol bir keyif oyunudur, biz de keyif almak istiyorduk. Topu ileride tutup hızlı oynayarak keyifli bir galibiyet aldık.